İSTANBUL (AA) - WAKO Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye 10 altın, 10 gümüş ve 28'i bronz olmak üzere toplam 48 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Macaristan'ın Gyor kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada milli sporcuların elde ettiği başarı nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.

"Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum." sözlerini kullanan Kayıcı, şunları söyledi:

"Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, bakan yardımcılarımız Sayın Hamza Yerlikaya, Sayın Sinan Aksu, Sayın İhsan Selim Baydaş ve Sayın Halis Yunus Eröz'e ile Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin Bozgeyik ile bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum."



- Madalya kazanan milli sporcular



Avrupa şampiyonu olan milli sporcularCengizhan Kuru75 kiloDevrim Aydın60 kilo Kübranur Sözübek70 kiloRumeysa Ataş65 kiloSeyit Battal Ay54 kilo Tuğçe Fedakartürk56 kilo İlknur Kurt60 kilo Zehra Doğan52 kilo Mehmet Memilioğlu91 kilo Afra Adıyaman50 kilo Avrupa 2.'si olan milli sporcularBarış Gözütok+91 kilo Elif Tarayan52 kilo Gizem Kocaoğlu48 kilo Muhammed Abdulbakir Çalcalı81 kilo Yunus Erçin63,5 kilo Ali Ataberk Gürbüzcan54 kilo Kadir Emre Aydoğan71 kilo Saide Çetintaş48 kilo Halil Burak Dursun+94 kilo Cansu Bükülmezoğlu70 kilo Avrupa 3.'sü olan milli sporcularBeyza Aydın+70 kilo Fatih Koçyiğit57 kilo Mustafa Danışmaz86 kilo Turan Tuncer71 kilo Yunus Baybura51 kilo Yusuf Ziya Çayan91 kilo Batuhan Bayram Demir86 kilo Bilge Su Gürel70 kilo Can Özbatur+91 kilo Hayrullah Denizci51 kilo İbrahim Ethem Çakır63,5 kilo Sena Nur Kocaoğlu+70 kilo Tuğçe Bektaş65 kilo Berkay Ozan Şahin57 kilo Burhan Karık74 kilo Dilara Karapınar70 kilo Emir Coşkundeniz84 kilo Vatan Kılıç89 kilo Zeliha Çavuşoğlu50 kilo Zöhre Merve Öztürk60 kilo Elif Özkan65 kilo Hasan Akçalı89 kilo Merve Tosun+70 kilo Samet Sakar79 kilo Sedef Merdün55 kilo Selçuk Yıldırım+94 kilo Talha Emir Buldu94 kilo Yusuf Oflu57 kilo