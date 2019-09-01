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Yanal kazanan kadroyu bozmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Trabzonspor maçına, 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir kadrosuyla çıktı.

Spor 01.09.2019, 22:12
Yanal kazanan kadroyu bozmadı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Trabzonspor maçına, 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir kadrosuyla çıktı.

Süper Lig’de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, evinde Trabzonspor’u ağırladı. Sarı-lacivertli takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta son dakika golüyle gelen Başakşehir deplasmanındaki kadroyu bozmadı. Yanal Trabzonspor maçına, Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriqi 11 ile başladı.

(Güven Mert Ercan - Uygar Aydın/İHA)
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