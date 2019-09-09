KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Milli tekvandocu 14 yaşındaki Zehra Begüm Kavukcuoğlu, yaz tatilini değerlendirmek için başladığı sporda dünya şampiyonu oldu.

Yaklaşık 3 yıl önce bir arkadaşını izlemek için gittiği spor salonunda tanıştığı tekvandoya, yaz tatilini değerlendirmek için başlayan Zehra Begüm, antrenörünün ısrarıyla bu spora devam etti.

Yaz tatili bitince de çalışmaya devam eden genç sporcu, Çorum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarına yine antrenörü Numan Haçat'ın ısrarıyla katılarak ikincilik kazandı.

Bu galibiyetin ardından Zehra Begüm, ağustos ayında Özbekistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda +59 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Zehra Begüm Kavukcuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesine böyle bir başarıyı yaşattığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tekvandoya 2017 yılında yaz tatilini değerlendirmek için başladığını anlatan Zehra Begüm, "Üç ay spor yapıp okullar başladığında bırakacaktım. Hocam, ailem ve benimle görüşerek bu sporda yetenekli olduğumu söyleyip devam etmemi istedi. Bunun üzerine devam ettim." dedi.

İlk müsabakasına Çorum'da çıktığını ifade eden Zehra Begüm Kavukcuoğlu, şunları dile getirdi:

"Hocam beni bu müsabakaya götüreceğini söyledi. Tedirgin olup ağlamaya başladım çünkü gitmek istemiyordum. Hocam beni ve ailemi ikna etti. Çorum'da katıldığım ilk müsabakada ikinci oldum. Bir anda öz güvenim arttı. Ardından 9 aylık sporcu iken katıldığım Minikler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya aldım."

Kendisine olan güveninin bu derecelerle arttığını vurgulayan Zehra Begüm, şöyle devam etti:

"Haftada 6 gün çalışıyordum. 2018 yılında da ulusal ve uluslararası düzeyde katıldığım şampiyonalarda dereceler aldım. 2019'da başarılarımı artırarak devam ettirdim. İlk olarak Okullar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Ardından Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 108 rakibim arasında Türkiye birincisi olarak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Dünya Şampiyonası'nda 4 rakibimi sayı farkıyla yenerek finale yükseldim. Final maçında da Belaruslu rakibimi 23-0 yenerek dünya şampiyonu oldum."

Yeni bir sürece başladıklarının altını çizen Zehra Begüm Kavukcuoğlu, "Şimdi yeni hedeflerim var. Hocamla birlikte yeni bir sürece başladık. Çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz. En büyük hedefim olimpiyat madalyası. 2024 Olimpiyatları'nda ülkemize olimpiyat madalyası getirmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcunun antrenörü Numan Haçat da Zehra Begüm'ün iyi bir sporcu olduğunu anlatarak, "Yaz dönemini değerlendirmek için gelmişti ama o salondan girdiği anda ben onun iyi bir tekvandocu olacağını anlayıp aradığım sporcu bu dedim. Yaşına göre bu spora çok uygun bir fiziği vardı. Ailesi dersleri iyi olduğu için derslerden kopmasını istemiyordu. Onlarla da konuşup devam etmesini sağladık." diye konuştu.

Zehra'nın kısa sürede önemli işler yaptığını belirten Haçat, "Şimdi ana hedefimiz 2024 Olimpiyatları ama ara hedeflerimiz de var. Önümüzdeki yıl gençler kategorisine çıkıyor. Ümitler ve büyükler kategorisinde de bu başarılarını sürdürmesi için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.