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Yelken: 2019 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası

- Şampiyona, 7 ülkeden 116 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de düzenleniyor - Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak: - "Güzel yarış izleyeceğiz. Milli takım olarak hedefimiz madalya kazanmak"

Spor 15.09.2019, 17:34
Yelken: 2019 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası
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KOCAELİ (AA) - 2019 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonaya Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Hollanda, Almanya, Çekya ve Macaristan'dan 116 sporcu katılıyor.

Açılış seremonisinde katılımcı ülkelerin bayrakları milli marşlar eşliğinde göndere çekildi.

Sporcu ve katılımcılar, daha sonra Bayramoğlu Plajı'na yürüdü.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır bu şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek, bu sınıfta yetişkinlerin ağırlıkta olduğunu söyledi.

Milli takımdaki sporcuların keyiflerinin yerinde olduğunu ifade eden Akdurak, başarılı bir şampiyona geçireceklerine inandığını dile getirdi.

Akdurak, takımın son hazırlıklarını yaptığını aktararak, "Yarışları bekliyoruz. Bu sınıfta yarışanlar denizden hiç kopmayan, yelkeni çok seven tecrübeli isimler. Güzel yarış izleyeceğiz. Milli takım olarak hedefimiz madalya kazanmak." diye konuştu.

Şampiyona, 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.


#2019 Eurosaf Avrupa Pirat Şampiyonası #Kocaeli #Özlem Akdurak #pirat #Yelken
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