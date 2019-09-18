Son Dakika
Çocuk ishalse bol su içirin
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'a coşkulu karşılama
Hastanede diş hekimine bıçaklı saldırı
Kaçak yapıların yıkımına başlandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi
Gribin şifasını aşıda değil doğada arayın!
Azez'de terör saldırıları: 2 ölü
Minik şampiyondan Başkan Ertuğrul Çetin’e ziyaret
Afyonkarahisarlı Maden İhracatçılarının gurur gecesi
Keçiören'de hedef vatandaşın mutluluğu...

Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları

Bodrum'da düzenlenen yarışlara, optimist ve laser sınıfında 60 kulüpten toplam 580 sporcu katılıyor

Spor 17.09.2019, 23:07 18.09.2019, 10:00
Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları
banner63

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF Federasyon Kupası Yelken Yarışları başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından, Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, optimist ve laser sınıfında 60 kulüpten 580 sporcu katılıyor.

Yalıkavak Mahallesi açıklarındaki kupa mücadelesinde 12 yarış yapılacak.

Yarışlar, 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

#bodrum #laser #muğla #optimist #Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) #TYF Federasyon Kupası
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:00
Güneş 06:25
Öğle 12:48
İkindi 16:17
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@