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Yelken: TYF Federasyon Kupası Yarışları
Bodrum'da düzenlenen yarışlara, optimist ve laser sınıfında 60 kulüpten toplam 580 sporcu katılıyor
Spor 17.09.2019, 23:07 18.09.2019, 10:00
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TYF Federasyon Kupası Yelken Yarışları başladı.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından, Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, optimist ve laser sınıfında 60 kulüpten 580 sporcu katılıyor.
Yalıkavak Mahallesi açıklarındaki kupa mücadelesinde 12 yarış yapılacak.
Yarışlar, 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
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