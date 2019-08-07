Yeni Kartal Ruiz sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş ile 3 yıllık mukavele imzalayan Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş’ın Villarreal’den kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Victor Ruiz sağlık taramasından geçti. İstanbul’da özel bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Ruiz, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. İspanyol savunmacının sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

(İHA)