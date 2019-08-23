Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah ile anlaşmaya vardı
Yeni Malatyaspor, Gana Milli Takımı’nın orta sahasında görev yapan ve geçen sezonu İtalya Serie A takımlarından Empoli’de geçiren Afriyie Acquah ile anlaşmaya vardı.
Yeni Malatyaspor, Gana Milli Takımı’nın orta sahasında görev yapan ve geçen sezonu İtalya Serie A takımlarından Empoli’de geçiren Afriyie Acquah ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig’de ilk 8 içinde yer almayı hedefleyen Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, orta sahaya bir takviye daha gerçekleştirdi. İsmi Trabzonspor ile de anılan 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Afriyie Acquah’ın, sarı-kırmızılılar için Türkiye’ye geldiği ve resmi sözleşmenin ardından takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.
ÖMER BAYRAM İLE ANLAŞMAYA VARILDI
Yeni Malatyaspor yönetiminin sol bek arayışları ise devam ediyor. Sarı kırmızılılar, son olarak Galatasaray’da oynayan Ömer Bayram ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Futbolcuyla anlaşma sağlayan Malatya temsilcisinin, Galatasaray Kulübü ile de aradaki pürüzleri giderdiği takdirde transferin gerçekleşeceği belirtildi.(İHA)
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