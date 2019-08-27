Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Süper Lig’in 2. haftasını Trabzonspor yenilgisiyle kapatan Yeni Malatyaspor, 3. haftada karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Süper Lig’in 2. haftasını Trabzonspor yenilgisiyle kapatan Yeni Malatyaspor, 3. haftada karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda bugün yapılan antrenmana Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular katılmadı. Diğer oyuncular ise pas ve taktik çalışma yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde, Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan antrenmana Trabzonspor maçında sakatlanan Gökhan Töre katılmadı. Gökhan Töre’nin arka baldırında yırtık tespit edildiği ve Alanyaspor maçının ardından verilecek milli aradan sonra sahalara döneceği ifade edildi.
Antrenman başında oyuncularıyla bir toplantı yapan Sergen Yalçın, takımda her oyuncunun her an oynamaya hazır duruda olması uyarısında bulundu.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla pazar günü 21.45’te oynayacağı Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
(İHA)
|İmsak
|04:34
|Güneş
|06:04
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:38
|Akşam
|19:37
|Yatsı
|21:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0