Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından fiziksel çalışmalar yaptı.

Milli takımlara giden kaleci Fabien Farnolle, Özer Özdemir, Murat Akşit, Ghaylene Chaalali ve Issam Chebake antrenmanda yer almadı.

Tedavileri devam eden Yiğithan Güveli ile Arturo Mina, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.

Yukatel Denizlispor maçında sakatlanan Moryke Fofana ile tedavisi devam eden Gökhan Töre ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Sergen Yalçın'ın, takımına taktik çalışma yaptırdığı belirtildi.