Son Dakika
"Almanların Korkuları" raporu
Türk askerinden Kosova’da eğitime destek
Netanyahu’nun Londra ziyareti protesto edildi
Vestel IFA'da akıllı teknolojilerini tanıttı
New York borsası yükselişle açıldı
Muş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
Dünya Boks Şampiyonası'na doğru
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Litvanya: 82 - Avustralya: 87
İspanya “anlaşmasız Brexit“ hazırlıklarına başladı
Beko'nun güneş ışığını simule eden buzdolabı IFA'da tanıtıldı

Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 05.09.2019, 15:13 05.09.2019, 16:42
Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın dayanıklılık ve güç çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Öte yandan, Malatya ekibinin 3 günlük iznin ardından pazartesi günü MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına kentte devam edeceği öğrenildi.

banner62
#antrenman #futbol #MKE Ankaragücü #süper lig #yeni malatyaspor
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@