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Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı

Yeni Malatyaspor Alman ekibi Schalke 04’te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı.

Spor 21.08.2019, 13:43 21.08.2019, 14:04
Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı

Yeni Malatyaspor Alman ekibi Schalke 04’te forma giyen 21 yaşındaki Faslı sol bek Hamza Mendyl ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, sol beke takviye yapmaya hazırlanıyor. Erkan Kaş’ın formsuzluğunu göz önüne alan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu Hamza Mendyl ile el sıkıştı. Malatya ekibinin Türkiye’ye davet ettiği genç futbolcuyla yarın resmi sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi.

Hamza Mendyl, genç yaşında sergilediği performansla önce Fransa takımı Lille’in dikkatini çekti. Başarılı sol bek daha sonra transfer olduğu Alman temsilcisi Schalke 04 ile uzun süreli bir sözleşme yaptı.

Yeni Malatyaspor’un Mendyl ile kiralık olarak anlaştığı ifade edildi.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Yeni Malatyaspor Alman ekibi #futbol #spor #Hamza Mendyl #yeni malatyaspor
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