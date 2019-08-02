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Yeni Malatyaspor, Partizan maçı hazırlıklarını yurt dışında sürdürecek

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Partizan’ın rakibi olan Yeni Malatyaspor’da maçın ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını ise yurt dışında sürdürecek.

Spor 02.08.2019, 12:51 02.08.2019, 12:58
Yeni Malatyaspor, Partizan maçı hazırlıklarını yurt dışında sürdürecek

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Partizan’ın rakibi olan Yeni Malatyaspor’da maçın ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını ise yurt dışında sürdürecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Olimpija Ljubljana’yı eleyerek bir üst tura yükselen Yeni Malatyaspor’da futbolculara 2 gün izin verildi. Vize işlemlerinden dolayı Türkiye’ye dönenen sarı-kırmızılılar, Partizan mücadelesi için Malatya’ya dönmeden Sırbistan’a yakın bir ülkede kampa girecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak havalardan dolayı takımın serin bir ülkede kısa bir kamp sürecine alınması yönünde yönetime talepte bulunduğu ifade edildi.

PARTİZAN MAÇI KADROSUNDA 2 DEĞİŞİKLİK

Yeni Malatyaspor, Partizan maçı kadrosuna 2 değişiklik yapma hakkına sahip. Sergen Yalçın’ın bu kontenjan için Tunuslu orta saha Chaalali ve son olarak kadroya katılan Tunuslu sol bek Mohamed’i kullanacağı belirtildi.

(Mehmet Türel /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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