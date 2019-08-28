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Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 28.08.2019, 20:08
Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
SAKIB AYTAÇ: "ELİMDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUM"
Sarı-siyahlı kulübün yeni transferi Sakıb Aytaç ise Yeni Malatyaspor’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Malatya temsilcisi Süper Lig’e ilk geldiğinde beri her zaman kat eden bir takım oldu. Şu an hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya dün geldim ve burada çok güzel bir aile ortamı olduğunu çok net bir şekilde gördüm. Hedefi olan bir kulüpte ve camiada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce idmanlara çıkıp Yeni Malatyaspor için elimden geleni yapmak istiyorum ve hazırım" diye konuştu.(Mehmet Türel/İHA)
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