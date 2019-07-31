Son Dakika
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
MSB, Son Hava Harekâtında 4 PKK’lı Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
CAS’tan Trabzonspor’a ret
Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeni Malatyaspor tur için Slovenya’da

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçı için gittiği Slovenya’da turu geçmeyi hedefliyor.

Spor 31.07.2019, 13:09
Yeni Malatyaspor tur için Slovenya’da

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçı için gittiği Slovenya’da turu geçmeyi hedefliyor.

Tur hesapları yapan sarı-kırmızılılar, sabah saatlerinde Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya inerek kampa gireceği otele gitti. Kafilede sakatlığı süren Yiğithan Güveli yer almadı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Olimpija Ljubljana ile sahasında 2-2 berabere kalarak avantajı rakibine veren sarı-kırmızılılar, deplasmanda galip gelerek turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın son çalışmasını Slovenya’da yapacak Yeni Malatyaspor’un rakip karşısına galibiyet için çıkacağı, Sergen Yalçın’ın oyuncularını turu geçmeleri yönünde konsantre ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların rakibinin karşısına kalede Farnolle, savunmada Mina, Hadebe, Chebake, Erkan, orta sahada Donald, Guilherme, Murat, Fofana, Bifouma, forvette ise Jahovic on biriyle çıkması bekleniyor. Yarın Stozice Stadyumun’da oynanacak Olimpija Ljubljana- Yeni Malatyaspor karşılaşması TSİ 21.00’de başlayacak.

Yeni Malatyaspor’un turu geçmesi için 3 gollü beraberlik ya da galibiyet elde etmesi gerekiyor. Malatya’da oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti.

(İHA)
Yorumlar (0)
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Temmuz 2019
İmsak 03:56
Güneş 05:39
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:11
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@