Yeni Malatyaspor'un rakibi Yukatel Denizlispor

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını sevindiren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti. Ardından MKE Ankaragücü 4-0'lık skorla geçerek taraftarının gönlünü alan Malatya ekibi, 5. haftada Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kaldı, geçen hafta ise Antalyaspor'a 3-0 yenildi.

Geride kalan 6 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Yukatel Denizlispor karşısında galibiyete ulaşarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Gökhan Töre, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.