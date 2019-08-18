Son Dakika
Yeni Malatyaspor yönetiminden hayırlı olsun ziyareti
Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyeleri Selim Pilten ve İlhan Çelebi, Malatyaspor Taraftar Derneği’ni yeni lokalinde ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.
Spor 18.08.2019, 10:49
Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyeleri Selim Pilten ve İlhan Çelebi, Malatyaspor Taraftar Derneği’ni yeni lokalinde ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.
“BURADA DA GÜZEL FAALİYETLERE İMZA ATACAKLARINI İNANIYORUM”
Yeni Malatyaspor Başkanvekili Selim Pilten ise yaptığı açıklamada, derneğin yeni açılan lokalde güzel faaliyetlere imza atacağına inandığını belirterek, “Malatya’mızın güzide taraftar derneklerinden biri olan Malatyaspor Taraftar Derneği’ni ziyarete geldik. Çok güzel bir tesis açmışlar. Burada da güzel faaliyetlere imza atacaklarını inanıyorum. Futbol taraftarsız, seyircisiz olmaz. Ben başkan yardımcımıza ve yönetimine bizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.(Mehmet Türel - Bahadır Aytekin/İHA)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ağustos 2019
|İmsak
|04:22
|Güneş
|05:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|1
|3
|2. Denizlispor
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Çaykur Rizespor
|1
|3
|5. Ankaragücü
|0
|0
|6. Antalyaspor
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Göztepe
|0
|0
|10. Başakşehir
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Trabzonspor
|0
|0
|14. Malatyaspor
|0
|0
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Galatasaray
|1
|0
|18. Beşiktaş
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Menemen Belediyespor
|1
|3
|4. Osmanlıspor
|1
|3
|5. Adanaspor
|0
|0
|6. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|7. Altay
|0
|0
|8. Altınordu
|0
|0
|9. Erzurum BB
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Keçiörengücü
|0
|0
|12. Ümraniye
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|0
|-6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. M. United
|1
|3
|9. Burnley
|2
|3
|10. Norwich City
|2
|3
|11. Sheffield United
|1
|1
|12. Crystal Palace
|1
|1
|13. Leicester City
|1
|1
|14. Wolverhampton
|1
|1
|15. West Ham
|2
|1
|16. Aston Villa
|2
|0
|17. Newcastle
|2
|0
|18. Southampton
|2
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Mallorca
|1
|3
|3. Athletic Bilbao
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Granada
|1
|1
|6. Villarreal
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Valencia
|1
|1
|9. Atlético Madrid
|0
|0
|10. Deportivo Alaves
|0
|0
|11. Espanyol
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Levante
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Valladolid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Eibar
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Celta de Vigo
|1
|0