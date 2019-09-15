Yeni Malatyaspor’a Ankara’da yoğun ilgi

Btc Turk Yeni Malatyaspor, Ankara Malatyasporlular Derneği ve Ankara Malatyalılar Federasyonu tarafından organize edilen Çukurambar’daki kahvaltıda Malatyalılar ile bir araya geldi.

Ankaragücü maçı için Ankara’ya giden Btc Turk Yeni Malatyaspor’a Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Malatyalıları çatısı altında toplayan Ankara Malatyasporlular Derneği ve Ankara Malatyalılar Federasyonu’nun ortak organizasyonuyla kahvaltılı bir buluşma etkinliği düzenlendi.

Organizasyona Cumhurbaşkanı Danışmanı Güldal Akşit, eşi Haluk Akşit, Malatya eski valisi Saffet Arıkan Bedük, Btc Turk Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek, 2. başkanı Selim Pilten, yöneticiler Ahmet Topdağ, Yüksel Demirkol, Hakkı Çelikel, Veteriner Hekimleri Birliği Genel Başkanı Ali Eroğlu, Bayındırlık Eski Müsteşarı Ali Helvacı ile çok sayıda bürokrat ve iş adamı katıldı.

Organizasyonda ayrıca Cumhurbaşkanı Danışmanı Güldal Akşit ve eski vali Saffet Arıkan Bedük’e sarı-kırmızılı forma hediye edildi.

(Mehmet Türel/İHA)