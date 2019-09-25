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Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde...
Spor 25.09.2019, 19:16
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular Gökhan Töre ve Thievy Bifouma, antrenmanda takımdan ayrı koştu.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sergen Yalçın'ın takımına taktik çalışma yaptırdığı kaydedildi.
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