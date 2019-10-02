Yeni Malatyaspor’da Denizlispor maçında 3 eksik
Süper Lig’in 7. haftasında Denizlispor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da müsabakanın hazırlıkları 3 eksikle sürüyor.
Süper Lig’in 7. haftasında Denizlispor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor’da müsabakanın hazırlıkları 3 eksikle sürüyor.
Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Mina ve Gökhan Töre katılmazken, 2 haftadır sakatlığından dolayı forma giyemeyen Bifouma ise takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Mustafa Akbaş ile sakatlıkları süren Mina ve Gökhan Töre cuma günkü Denizlispor müsabakasında forma giyemeyecek.
Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanda futbolcularıyla bir toplantı yapan Sergen Yalçın, geçen hafta sergiledikleri kötü oyunun nedenleri üzerinde durdu. Düz koşu ve 5’e 2 ile başlayan antrenman dar alanda yapılan taktik çift kaleyle sona erdi.
Yeni Malatyaspor yarın yapacağı son çalışmayla Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.(İHA)
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