Son Dakika
Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
Piyasalarda gün ortası
Aksa Enerji, Dünya Enerji Kongresi'ne katıldı
"Prostat Kanseri Farkındalık Ayı": Tanıda gecikmeyin!
Çelik ihracatçıları Almanya'ya çıkarma yapacak
EmlakBank Altın Katılma Hesabı'nı hayata geçirdi
Sodexo Plus ile online sipariş dönemi başlıyor
Naz Arıcı, buz pateninde rakip tanımıyor
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 25 kişi gözaltında
Fatih Terim’in Avrupa karnesi

Yeni Malatyaspor’da Galatasaray mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 17.09.2019, 13:24 17.09.2019, 14:30
Yeni Malatyaspor’da Galatasaray mesaisi sürüyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi kısa bir toplantı yaparak futbolcularını Ankaragücü maçında alınan galibiyetten dolayı kutladı. İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

Malatya temsilcisinde sakatlığından dolayı Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyen orta saha oyuncusu Fofana da bireysel idmanlara başladı. Arka adalesinde yırtık bulunan ve takıma dönüşü için 6 haftalık süre gereken Gökhan Töre ise İspanya’da tedavisine devam ediyor.

Btc Turk Yeni Malatyaspor, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Galatasaray #yeni malatyaspor
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi?
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi?
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:24
Öğle 12:48
İkindi 16:18
Akşam 19:03
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@