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Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig’in 3. haftasını Alanyaspor yenilgisiyle kapatan Btc Turk Yeni Malatyaspor’da milli maç arasında da çalışmalar devam ediyor.

Spor 04.09.2019, 11:47
Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig’in 3. haftasını Alanyaspor yenilgisiyle kapatan Btc Turk Yeni Malatyaspor’da milli maç arasında da çalışmalar devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların cuma gününden itibaren 3 günlük izne ayrılacağı belirtildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın milli ara izni vermeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına hemen başlayan sarı-kırmızılı takımda, son maçta alınan yenilgi moralleri bozdu.

Nurettin Soykan Tesisleri’ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi. Antrenmanda oyuncularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, rakip karşısında ilk yarıdaki görüntünün kendilerine yakışmadığını, bu ilk yarıdan çıkarmaları gereken birçok dersin bulunduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 4. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)
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