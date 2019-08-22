Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Süper Lig’de yeni sezona M. Başakşehir galibiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor, 2. haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig’de yeni sezona M. Başakşehir galibiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor, 2. haftada deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana Partizan maçında sakatlanan ve tedavisi için Belgrad’da bulunan Issam Chehabeke katılmadı. Faslı futbolcunun Trabzonspor maçında da kadroda yer alamayacağı belirtildi.
Antrenman öncesi saha ortasında bir toplantı yapan Sergen Yalçın, geçen haftaki futbol ve sonuç için bir kez daha futbolcularını kutlayarak, “Sezona galibiyetle başlamak önemliydi. Her birinizin performansından gayet memnunum. Hepinizin formayı almak için ortaya koyacağınız gayret emin olun beni ziyadesiyle memnun edecektir. Bu anlamda iyi olan, çok çalışan formanın sahibi olacaktır” dedi.
Takım daha sonra düz koşu ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Son bölümde ise koordinasyon ve pas çalışması yapıldı.
(İHA)
|İmsak
|04:27
|Güneş
|05:59
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0