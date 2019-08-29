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Yeni Malatyaspor'da transfer
- Sarı-siyahlı ekip, sol bek Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Spor 28.08.2019, 16:50
MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç'ı kadrosuna kattı.
Sol bek Sakıb Aytaç da Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de yol kat eden bir takım olduğuna değinerek, "Hedefleri olan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Burada güzel bir aile ortamı olduğunu gördüm. Bin an önce antrenmana çıkarak takım için elimden geleni yapmak istiyorum." dedi.
Kayserispor'da geçen sezonun başında sakatlık geçirdiğini ve kendisi için şansız bir dönem olduğunu anlatan Aytaç, Yeni Malatyaspor'da güzel bir sezon geçireceğine inandığını kaydetti.
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