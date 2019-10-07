Son Dakika
Bilgi Cup’ın şampiyonu Özel Amerikan Robert Kolej
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a gitti
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 35’inci gününde
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Sazak "CHP, ilkesizliği ilke haline getirdi!"
Üzerine benzin döküp kendini yaktı

Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor

Süper Lig’in 7. haftasını 5-1’lik farklı Denizlispor galibiyetiyle kapatan Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor.

Spor 07.10.2019, 13:29
Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor
banner63

Süper Lig’in 7. haftasını 5-1’lik farklı Denizlispor galibiyetiyle kapatan Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor.

Ligde 7 hafta sonunda 10 puanla 9. sırada bulunan Btc Türk Yeni Malatyaspor’da milli ara nedeniyle futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Ligin 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak olan sarı-kırmızılılarda milli arada sakat oyuncuların da takıma dönmesi bekleniyor.

Sakatlıkları düzelen Gökhan Töre ve Bifouma’nın Konyaspor müsabakasına kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor.

EN GOLCÜ TAKIM YENİ MALATYASPOR

Bu arada Süper Lig’in 7. haftasını 5-1’lik farklı Denizlispor galibiyetiyle kapatan Yeni Malatyaspor toplamda kaydettiği gol sayısıyla ligin en golcü takımı durumunda. Sergen Yalçın yönetimindeki Malatyaspor gol yollarında en verimli sezonunu yaşarken, sarı-kırmızılılar ligde toplamda 16 gol kaydederek rakiplerini geride bıraktı.

Malatya ekibinde skor yükünü ise 2 futbolcu çekiyor. Denizlispor karşısında 4 gol birden atarak yıldızlaşan Jahovic toplamda 7 gole ulaşırken, Brezilyalı Guilherme ise attığı 3 golle takımına katkı sundu.

(İHA)
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@