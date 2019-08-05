Yeni Malatyaspor’dan Play-off eşleşmesi açıklaması

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde Play-off Turu’na yükselmesi durumunda Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi Play-off turuna yükselmeleri durumunda muhtemel rakiplerinin belli olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rakibimizin Molde ya da Aris olması fark etmiyor. Çünkü bu aşamadan sonra kolay rakiplerin karşımıza çıkma ihtimali yok. Burada olan takımların hepsi çok iyi, hepsi çok saygı duyulacak takımlar” dedi.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde Play-off Turu’na yükselmesi durumunda Molde (Norveç) - Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Eşleşmeyi değerlendiren Yeni Malatyaspor sportif direktörü Ali Ravcı, o turdan önce akıllarında sadece Partizan maçının bulunduğunu, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu söyledi.

“RAKİBİMİZİN KİM OLACAĞINI BELİRLEYEN MAÇ ELBETTE ÖNEMLİ”

Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Ravcı, “2.turda rakibimiz Olimpija’yı elememizin ardından eşleştiğimiz Partizan takımı ile zorlu bir maça çıkacağız. Play off turunda rakibimizin kim olacağını belirleyen maç elbette önemli, ancak bizim şuan için kafamızda sadece Partizan maçı var. Çıkacağımız ilk maçtan avantajlı bir skor elde ederek Türkiye’ye dönmek istiyoruz. Daha sonra rövanş maçına çıkacağız. Umarım turu geçen biz oluruz” dedi.

“RAKİBİMİZİN MOLDE YA DA ARİS OLMASI FARK ETMİYOR”

Ravcı, bu aşamadan sonra kolay rakibin olmayacağını belirterek, “Rakibimizin Molde ya da Aris olması fark etmiyor. Çünkü bu aşamadan sonra kolay rakiplerin karşımıza çıkma ihtimali yok. Burada olan takımların hepsi çok iyi, hepsi çok saygı duyulacak takımlar. Söylediğim gibi bizim kafamızda şuan sadece Partizan maçı var” diye konuştu.

(İHA)