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Yeni Malatyasporlu futbolculara oyun kuralları eğitimi
MALATYA (AA) - Süper Lig'de mücadele eden BtcTurk Yeni Malatyaspor takımının oyuncularına yeni sezon futbol oyun kurallarıyla ilgili seminer verildi.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takımın oyuncularına...
Spor 30.08.2019, 11:45 30.08.2019, 13:47
MALATYA (AA) - Süper Lig'de mücadele eden BtcTurk Yeni Malatyaspor takımının oyuncularına yeni sezon futbol oyun kurallarıyla ilgili seminer verildi.
Açıklamada, "TFF Hakem Eğitimcisi ve Üst Klasman Gözlemcisi Doç. Dr. Sürhat Müniroğlu yeni sezon futbol oyun kuralları ile ilgili futbolcularımıza seminer verdi." ifadelerine yer verildi.
Müniroğlu'nun slayt eşliğinde oyunculara yeni sezon futbol kurallarını anlattığı belirtildi.
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