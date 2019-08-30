Son Dakika
İstanbul’da çekici ile lüks otomobil çalan çete çökertildi
Ryan Babel’e milli davet
Donanmanın kapıları İstanbul’da halka açıldı
Orman yangınlarıyla mücadele için 4 bin 996 personel alınacak
"Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı"
Fırat’ın doğusunda ABD ile 2’nci ortak helikopter devriyesi
Pakistan Başbakanından Hindistan hükümetine “Nazi” benzetmesi
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Malezya’da yakalanan üst düzey FETÖ’cü Türkiye’ye getirildi
Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı

Yeni Malatyasporlu futbolculara oyun kuralları eğitimi

MALATYA (AA) - Süper Lig'de mücadele eden BtcTurk Yeni Malatyaspor takımının oyuncularına yeni sezon futbol oyun kurallarıyla ilgili seminer verildi.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takımın oyuncularına...

Spor 30.08.2019, 11:45 30.08.2019, 13:47
Yeni Malatyasporlu futbolculara oyun kuralları eğitimi

MALATYA (AA) - Süper Lig'de mücadele eden BtcTurk Yeni Malatyaspor takımının oyuncularına yeni sezon futbol oyun kurallarıyla ilgili seminer verildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takımın oyuncularına kulüp binasında oyun kuralları eğitimi verildiği bildirildi.

Açıklamada, "TFF Hakem Eğitimcisi ve Üst Klasman Gözlemcisi Doç. Dr. Sürhat Müniroğlu yeni sezon futbol oyun kuralları ile ilgili futbolcularımıza seminer verdi." ifadelerine yer verildi.

Müniroğlu'nun slayt eşliğinde oyunculara yeni sezon futbol kurallarını anlattığı belirtildi.

#futbol kuralları #malatya #süper lig #yeni malatyaspor
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@