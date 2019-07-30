Yeni Malatyaspor’un Slovenya’da tur hesapları

Olimpija Ljubljana ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçının hazırlıklarını İstanbul’da yaptığı antrenmanla tamamlayan Yeni Malatyaspor Slovenya ekibi karşısında turu geçmek istiyor.

İstanbul’da Başakşehir Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla Olimpija Ljubljana maçına hazırlanan sarı-kırmızılılarda eksik oyuncu bulunmuyor. Topla ısınma ile başlayan antrenman, sürat, topa sahip olma ve taktik çift kale ile sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Olimpija Ljubljana sahasında 2-2 berabere kalarak avantajı rakibin veren sarı-kırmızılılar, deplasmanda galip gelerek turu geçmenin hesaplarını yapıyor.

Oyuncularını çalışmalarda turu geçme üzerine konsantre ettiği belirtilen Sergen Yalçın’ın ilk maçın aksine rakip sahada takımına daha kontrollü bir oyun oynatacağı öğrenildi. Yeni Malatyaspor’un turu geçmesi halinde 1 haftalık bir Avrupa kampı planladığı da belirtildi.

(Mehmet Türel /İHA)