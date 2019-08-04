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Yeni transferler Türk Telekom Stadyumu’na ayak bastı
Galatasaray’ın yeni transferleri Adem Büyük, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Okan Kocuk, Seri ve Emre Mor, Panathinaikos maçı ile birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda oynadı.
Spor 03.08.2019, 23:30
Galatasaray’ın yeni transferleri Adem Büyük, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Okan Kocuk, Seri ve Emre Mor, Panathinaikos maçı ile birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda oynadı.
Okan, Adem, Jimmy, Seri ve Babel 11’de başlarken, Emre sonradan oyuna dahil oldu. Ozornwafor ise süre alamadı.
Emre ile Seri ayrıca ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)
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