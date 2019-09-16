Yiğido yarın toplanacak

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Süper Lig´in 5. haftasında kendi evi ve seyircisi önünde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Spor 16.09.2019, 13:39
Süper Lig´in 5. haftasında kendi evi ve seyircisi önünde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 23 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.(İHA)
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