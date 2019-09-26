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Yiğidolar, Alanya’da çalıştı
D.G. Sivasspor, Süper Lig’in 6. hafta maçında deplasmanda oynayacağı A. Alanyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinden Alanya’da yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor 26.09.2019, 20:29
D.G. Sivasspor, Süper Lig’in 6. hafta maçında deplasmanda oynayacağı A. Alanyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam saatlerinden Alanya’da yaptığı antrenmanla devam etti.
Kırmızı-beyazlılar yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.
A. Alanyaspor ile D.G. Sivasspor 28 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.(İHA)
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|4
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|6
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|5
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|2