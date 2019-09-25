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Yiğidolar yarın Alanya’ya gidecek
Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, yarın Alanya’ya hareket edecek.
Spor 25.09.2019, 18:15
Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, yarın Alanya’ya hareket edecek.
Sabah Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde toplanacak olan Yiğidolar, kara yolu ile Kayseri’ye, oradan da hava yolu ile Alanya’ya hareket edecek.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın, Alanyaspor karşısına çıkaracağı kadro ise merakla bekleniyor.
Öte yandan kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıklarını bulunan Serhiy Rybalka, Emre Kılınç, Muammer Yıldırım ve Barış Yardımcı kafilede yer almayacak.(İHA)
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