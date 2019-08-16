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Yiğiner, Bakan Çavuşoğlu’na Ankaragücü forması hediye etti

Spor Toto Süper Lig’in Başkent temsilcilerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ziyaret etti.

Spor 16.08.2019, 14:50 Ramazan Durmuş
Yiğiner, Bakan Çavuşoğlu’na Ankaragücü forması hediye etti

Spor Toto Süper Lig’in Başkent temsilcilerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ziyaret etti. Yiğiner, ziyarette

Bakan Çavuşoğlu’na kulübün formasını hediye etti.

Ziyaretiyle ilgili olarak Mehmlet Yiğiner, Bakan Çavuşoğlu’nun kulübe gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu Ankaragücü yöneticilerimiz ve Emre evladımızla birlikte ziyaret ederek, Ankaragücü’müzün formasını takdim ettik.

Sayın Bakanımıza Ankaragücü’müze olan yakın ilgisi, çözüm odaklı yaklaşımı ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz.”

TEKNİK DİREKTÖR SORUNU

Bu arada sezon hazırlıklarını, Aykan Atik yönetiminde yapan Sarı-Lacivertli Başkent ekibinde teknik direktörlük için Tolunay Kafkas’ın ismi dillendirilmeye başlandı. Bilindiği gibi Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner, kısa süre önce yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunda, Kurban Bayramı’nın ardından adımlar atabileceklerini söylemişti.

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#spor #futbol #süper lig #Spor Toto Süper Lig #ankaragücü #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Ankaragücü Başkanı Mhemet Yiğiner
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