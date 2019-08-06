Yıldızlar tekvandoda büyük heyecan
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası heyecanı yarın Özbekistan'da başlıyor. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 07-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası heyecanı yarın Özbekistan'da başlıyor.
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 07-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na 60 ülkeden yaklaşık 550 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye'yi 10'ar erkek ve kız sporcu temsil edecek. Turnuvada mücadele edecek Türk sporcuların isimleri şöyle:
Kadınlar: Hayrunnisa Gürbüz (29 kg), Şüheda Yangın (33 kg), Elif Sude Akgül (37 kg), Zeynep Nur Sarıçiçek (41 kg), Beyza Karabulut (44 kg), Elifsu Gençyılmaz (47 kg), Hatice Pınar Yiğitalp (51 kg), Ayşenur Konakçı (55 kg), Büşra Öztürk (59 kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+59 kg).
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