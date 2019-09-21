Yönetimden Avcı’ya güvenoyu

Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş, resmi maçlarda yalnızca 1 galibiyet alırken, yönetimden Abdullah Avcı’ya güvenoyu çıktı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli hocaya destek olarak, tepkileri dindirmek istiyor.

Süper Lig’de geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne de yenilgiyle başladı. Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta yönetim, Başakşehir maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya destek oldu. Gazişehir deplasmanında takımın 5. dakikada geriye düşmesi, Slovan Bratislava deplasmanında ise yenilen hatalı gollere karşın takımın oynadığı futbolun gelişme göstermesine dikkat çeken yöneticiler, Beşiktaş’ın önümüzdeki haftalarda ligde hak ettiği yere geleceğine inanıyor. Bratislava deplasmanından döndükten sonra görüşen yönetim, Abdullah Avcı’ya destek olarak, tepkileri dindirmek istiyor.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Pazartesi günü Başakşehir’i konuk edecek olan Beşiktaş, taraftar desteğini de arkasına alarak haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Ancak siyah-beyazlılarda eksikler can sıkıyor. Savunmada forma giyen Vida’nın cezalı olması, Ruiz ve Roco’nun da sakatlıklarının bulunması, Avcı’yı zor durumda bırakıyor. Bu isimlerin yanı sıra yeni transfer Elneny de Gazişehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz, takımla çalışmalara başlarken, bu futbolcuların henüz tam olarak hazır halde olmadığı ve ilk 11’de başlamasının zor olduğu öğrenildi. Bugün ve yarın yapılacak olan antrenmanlarda bu 2 futbolcunun son durumuna bakılacak. Özellikle Burak Yılmaz’ın forma giyemeyecek durumda olması halinde, Abdullah Avcı’nın bu maçta forvet hattında Diaby’ye şans vermesi bekleniyor.

(Bozhan Memiş/İHA)