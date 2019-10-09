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Yücel İldiz'den Denizlispor'a buruk veda

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da sözleşmesi feshedilen teknik direktör Yücel İldiz, yeşil-siyahlı camiaya teşekkür ederek, görev süresi boyunca kulübe en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Spor 09.10.2019, 13:51 09.10.2019, 14:19
Yücel İldiz'den Denizlispor'a buruk veda
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DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da sözleşmesi feshedilen teknik direktör Yücel İldiz, yeşil-siyahlı camiaya teşekkür ederek, görev süresi boyunca kulübe en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Yücel İldiz, AA muhabirine açıklamasında, yapılan görüşmeler sonunda dün sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini hatırlattı.

Denizlispor'da 15 Ekim 2018'de göreve getirildiklerini aktaran Yücel İldiz, "Yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğum bu değerli camianın, Denizli halkının bize gösterdiği ilgi ve alaka için çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında ekibimle Denizlispor'a ve camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Göreve başladığımız gün Denizlispor'un bir alt ligdeki durumu ile ayrıldığımız gün itibarıyla Süper Lig'deki durumu ortadadır." diye konuştu.

Camianın ve taraftarların kendilerine hep destek verdiğini vurgulayan İldiz, alnı açık ve başı dik olarak Denizli'den ayrıldığını vurguladı.

Öte yandan, Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile başkan yardımcısı Taner Atilla, İldiz'i çiçek vererek kentten uğurladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#denizlispor #teknik direktör #Yukatel Denizlispor #Yücel İldiz
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