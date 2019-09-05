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Yukatel Denizlispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları
DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, oyuncular salonda...
Spor 05.09.2019, 17:44 05.09.2019, 19:54
DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Daha sonra futbolcular dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Yeşil-siyahlı ekip,15 Eylül Pazar günü evinde konuk edeceği Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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