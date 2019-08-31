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Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme imzaladı

Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme imzaladı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile sözleşme imzaladı.

Spor 31.08.2019, 10:35 31.08.2019, 12:40
Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme imzaladı
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DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alanyaspor'da forma giyen 25 yaşındaki oyuncunun, 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, önemli bir transfer yaptıklarını belirterek, "Süper Lig'te de adından söz ettiren bir takım kurmaya çalıştık. İyi de başladık. Kadromuzu güçlendirmek adına teknik ekibimizin raporu doğrultusunda bu transferi başarı ile gerçekleştirdik. Oyuncunun yurt dışına transferi söz konusu olmasına rağmen bu konuda bizi kırmayıp transfere özellikle katkı koyan Alanyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Orta saha ve ön liberoda görev yapan Sackey, Alanyaspor'dan önce Çekya 1. Lig ekiplerinden Slovan Liberec'te forma giydi.

#futbolcu #GANALI #transfer #Yukatel Denizlispor
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