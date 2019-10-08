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Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

Spor 08.10.2019, 16:08 08.10.2019, 16:25
Yukatel Denizlispor'da Yücel İldiz ile yollar ayrıldı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbol takımının durumunun yönetim kurulunca değerlendirildiği belirtilerek, "Teknik direktörümüz Yücel İldiz'in sözleşmesinin tek taraflı fesih edilmesine karar verilmiştir. Sayın İldiz'e kulübümüze yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eder, profesyonel hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yücel İldiz de AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleriyle bugün bir araya gelip, yolları ayırma kararı aldıklarını, gerekli açıklamaları daha sonra yapacağını kaydetti.

Denizlispor, 15 Ekim 2018'de göreve getirilen teknik direktör İldiz yönetiminde Süper Lig'e çıkmış ve bu sezon geride kalan 7 karşılaşmada 8 puan almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Ayrılık #süper lig #teknik direktör #Yücel İldiz
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