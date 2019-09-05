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Yukatel Denizlispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, oyuncular salonda...

Spor 05.09.2019, 17:44
Yukatel Denizlispor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk edeceği Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, oyuncular salonda ağırlık ve kondisyon yenilenme çalışması yaptı.

Daha sonra futbolcular dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlı ekip,15 Eylül Pazar günü evinde konuk edeceği Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#antrenman #idman #Yukatel Denizlispor
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