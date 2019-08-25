Yunanistan, Finlandiya’yı filede 3-1 mağlup etti
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 3’üncü günün ikinci mücadelesinde Yunanistan, Finlandiya’yı 3-1 mağlup etti.
2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 3’üncü günün ikinci mücadelesinde Yunanistan, Finlandiya’yı 3-1 mağlup etti.
Ankara Arena’da oynanan mücadelede Yunanistan, Finlandiya’yı 26-24, 15-25, 25-21, 27-25’lik setlerle 3-1 mağlup etti ve grupta ikinci galibiyetini aldı. 30 yıl sonra turnuvaya katılan Finlandiya rakiplerini zorlasa da henüz galibiyet alamadı.
Salon: Ankara Arena
Yunanistan: Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Merteki, Lamprousi, Christodoulou, Vlachaki, Oikonomidou, Dioti, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konami (L), (Artakianou)
Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard, Alanko, Esko, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Koskelo (L), (Sievanen)
Setler: 26-24, 15-25, 25-21, 27-25
Süre: 1 saat 46 dakika (27, 23, 25, 31)(Yunus Emre Kartal/İHA)
|İmsak
|04:31
|Güneş
|06:02
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:40
|Akşam
|19:40
|Yatsı
|21:04
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Çaykur Rizespor
|2
|6
|4. Trabzonspor
|2
|4
|5. Sivasspor
|2
|3
|6. Malatyaspor
|2
|3
|7. Denizlispor
|1
|3
|8. Antalyaspor
|1
|3
|9. Beşiktaş
|2
|3
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Osmanlıspor
|2
|3
|8. Balıkesirspor
|2
|3
|9. Menemen Belediyespor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Levante
|2
|3
|10. Mallorca
|2
|3
|11. Celta de Vigo
|2
|3
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Espanyol
|2
|1
|18. Real Betis
|1
|0
|19. Barcelona
|1
|0
|20. Leganés
|2
|0