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Yunanistan'da 12 Türk motosikletçi piste çıkacak
- BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda 10, Yunanistan Drag Şampiyonası'nda da 2 sporcu mücadele verecek
Spor 10.10.2019, 10:29
ANKARA (AA) - Motosiklette, BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda 10, Yunanistan Drag Şampiyonası'nda da 2 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası 11-13 Ekim tarihlerinde Drama, Yunanistan Drag Şampiyonası ise 12-13 Ekim tarihlerinde Agrinio kentinde düzenlenecek.
Şampiyonada 12 Ekim Cumartesi günü 6. ayak, 13 Ekim Pazar günü de 7. ayak yarışları yapılacak. SM85 genel klasmanında Baran Bulut Kocaman ikinci, SM65 genel klasmanında ise Selen Tınaz üçüncü sırada yer alıyor.
Öte yandan, Agrinio kentinde 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Yunanistan Drag Şampiyonası'nın 5. ayağında da Kamil Kırbaş ve Okan Ergün mücadele verecek.
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