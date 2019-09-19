“Yunanistan’da centilmenliğe ve spora yakışmayan bir maç oynadık”

Hentbolda EHF Kupası’nda PAOK ile Selanik’te karşılaşan Muratpaşa Belediyespor’da Başantrenör Birol Ünsal, yaşanan olaylarla ilgili olarak, “Görevlisiyle, polisiyle, seyircisiyle centilmenliğe ve spora yakışmayan bir maç oynamak zorunda kaldık” dedi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) 1. Tur mücadelesinde PAOK ile Yunanistan ile karşılaştığı maçta yaşanan ırkçı olaylar sonrasında Muratpaşa Belediyespor Başantrenörü Birol Ünsal, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını cevapladı. Ünsal, "Maç 2 dakika oynanıyor, 2 dakika duruyor. Sürekli ensenizde küfür eden, tüküren, sahaya yabancı madde atan bir taraftar var" diye konuştu.

"SPORTİF OLMAYAN VE RAHAT OYNAMAMAMIZA ENGEL BİR ORTAM VARDI"

Yunanistan’a PAOK ile hentbol maçı oynamaya nihayetinde sportif bir etkinlik için gittiklerini belirten Ünsal, "Orada istemediğimiz, sportif olmayan ve rahat oynamamamıza engel bir ortam vardı. Birçok mücadelemize rağmen öncelikle bayrağımıza tepki gösterdiler. Asmak istemediler. Taraftar fanatikse o zaman iki bayrağında olmaması gerektiğini söyledik. Maç başlarken her yere kendi bayraklarını astılar. İkinci maçımızda güvenliği biraz daha arttırdılar ama görevlisiyle, polisiyle, seyircisiyle centilmenliğe ve spora yakışmayan bir maç oynamak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

"ATMOSFERİ KALDIRAMADIK"

Genç bir kadro ile mücadele ettiklerini dile getiren Başantrenör Ünsal, "Oradaki atmosferi kaldıramadık. Açıkçası PAOK takımı bizden daha iyi bir takım değil. Maç 2 dakika oynanıyor, 2 dakika duruyor. Sürekli ensenizde küfür eden, tüküren, sahaya yabancı madde atan bir taraftar var. Maçı kaldıramadık" diye konuştu.

Maçın tekrarı için başvurduklarını vurgulayan Birol Ünsal, "Maç görüntüleri ile birlikte maçın tekrar oynanması için müracaat ettik. Ama bu idari bir konu. Üstümüze düşeni yaptık" ifadelerini kullandı.

(İHA)