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Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor’a veda mesajı

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, veda mesajı yayınladı. 22 yaşındaki futbolcu yayınladığı mesaj ile bordo mavili kulüpten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Spor 04.08.2019, 09:02
Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor’a veda mesajı

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, veda mesajı yayınladı. 22 yaşındaki futbolcu yayınladığı mesaj ile bordo mavili kulüpten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Uzun süredir Fransa’nın Lille Kulübüne transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Trabzonspor’dan ayrıldığını duyurdu.

Genç futbolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Çok değerli Trabzonspor taraftarları; malumunuz olduğu üzere bir süredir transferimle ilgili haberleri takip ediyorsunuz. Ancak bugün itibarıyla bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Sürecin başından bugüne kadar kulübümüz, şartlarının iyileştirilmesi başta olmak üzere bir çok konuda kalmam için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, gerekse yönetim kurulundaki değerli ağabeylerim Trabzonspor’da oynamam gerektiğini defaatle bana ilettiler ancak ben, Trabzon’umu, Trabzonsporumu ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek adına ayağıma gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Tribünlerinde sevindiğim, alt yapısında yetiştiğim A Takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonsporumdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım"

(Gökmen Şahin/İHA)
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