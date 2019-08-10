Zanka Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka’yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı stoper Mathias ‘Zanka’ Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya vardı. Zanka, kendisini 3+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

(İHA)