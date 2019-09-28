Zihinsel engelini korkarak girdiği havuzda aştı

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan Leyla Dinler, öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı yüzme sporu sayesinde, yüzde 50 düzeyinde olan zihinsel engelini aşmayı başardı.

Daha önce yüzme bilmeyen ve zihinsel engelli 18 yaşındaki Dinler, diğer arkadaşlarının belirli spor dallarıyla ilgilenmesi üzerine, öğretmeninin tavsiyesiyle yaklaşık dört yıl önce yüzme kursuna başladı.

Dinler, kursa başladığında suya girmeye korkarken, yüzmeyi öğrendikten sonra bu korkusunu yendi.

Leyla Dinler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmeye başladıktan sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Daha önce de kısa süre halterle ilgilendiğini anlatan Dinler, "Sonra Sevgi Evleri'ne geldim. Burada öğretmenlerimiz spor dalı seçmemiz konusunda bizleri yönlendirdi ve yüzmeyi seçtim. Yüzmeyi öğrendim ve Anıl hocamızın sayesinde yarışmalara katılmaya başladım. İlk katıldığım yarışları kazanamasam da sonraki yarışlarda bölge birincilikleri elde ettim." dedi.

Dinler, ilk havuza girdiğinde çok korktuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sonra 'ben yüzersem herkes yüzebilir' demeye başladım. Yüzme antrenörlerimiz çok yardımcı oldu bana. Suya atlayamıyordum. Yavaş yavaş öğrendim. Yüzmeye başlamadan önce yüzde 50 engelli raporum vardı. Bunu yüzmeyle aştım. Yüzme sporu insanlara öz güven kazandırıyor. Engelli çocuğu olan ailelerin çocuklarını sporla, özellikle de yüzmeyle tanıştırması gerekiyor."

- "Yarışmalarda güzel dereceler aldı"

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut da özel çocukların yüzmeyle tanıştıktan sonra hayatlarının değiştiğini dile getirdi.

Dinler'in yüzme sayesinde engelini aştığını vurgulayan Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Leyla ile 4 yıldır yüzüyoruz. İlk geldiğinde yüzmeyi bilmiyordu, suya girmeye çekiniyordu. Yüzmeyi öğrendikten sonra performansına göre onunla yarışlara gitmeye başladık. Yarışmalarda da güzel dereceler aldı. Bu konuda gayet başarılı. İlk geldiğinde Leyla'nın yüzde 50 zihinsel engelli raporu vardı. Son sağlık kontrolünde engelli raporu tamamen ortadan kalktı. Engelinin kalkmasında en büyük pay yüzmesinde."