Zion Williamson'ın NBA macerası başladı
- New Orleans Pelicans'ın bu sezon birinci sıradan draft ettiği 19 yaşındaki Williamson, hazırlık maçında 16 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalmalık performans sergiledi
Spor 08.10.2019, 10:36
İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ın performansı merakla beklenen çaylak oyuncusu Zion Williamson, ilk maçında göz doldurdu.
Pelicans'ın salondan 133-109 galip ayrıldığı maçta 27 dakika 49 saniye süre alan Williamson, 16 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 3 top çalmalık performans sergiledi.
Fenerbahçe Beko'dan Pelicans'a transfer olan Nicolo Melli de 11 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalmayla mücadeleyi tamamladı.
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