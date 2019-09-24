Ziraat Türkiye Kupası: Somaspor: 1- Keçiörengücü: 2
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Somaspor, sahasında Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Keçiörengücü’ne galibiyeti getiren golleri Dk. 42 ve 54’te Abdülkadir Kuzey kaydederken, Somaspor’un tek golünü ise 66. dakikada Melih Şencan Kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme maçında Somaspor, sahasında Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Keçiörengücü’ne galibiyeti getiren golleri Dk. 42 ve 54’te Abdülkadir Kuzey kaydederken, Somaspor’un tek golünü ise 66. dakikada Melih Şencan Kaydetti.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: Serkan Önsal xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Onur Tanrıverdi xx
Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Melih Şencan xx, Burak Turan xx, Muhsin Polat xx, Ahmet Tamet x (Dk. 45 Yusuf Can x), Mustafa Bedirhan Çelik xx, Bilal Şeflek x (Dk. 63 Oğuzhan Nemli x), Ali Akkuş xx, Çağlayan Gülügen xx, Üzeyir Ergün xx, Hayri Mert Yomralıoğlu x (Dk 45 Erkul Küçük x)
T. Direktör: Burhanettin Basatemur
Keçiörengücü: Nuhammed Birkan Tetik xx, Rıdvan Şimşek xxx, İdrıssa Dıarra xxx, Cihan Can xx, Soner Gönül xxx, İshak Çakmak xxx, Levy Clement Madında xx, Erdem Onur Beytaş x (dk.73 Burak Aydın x), Abdulkadir Kuzey xxx, Theodore Bernard Mendy xx (dk. 80 Sertaç Çam ?), Cem Ekinci xx (dk.64 Hüsamettin Tut x)
T.Direktör: Hamdi Yılmaz
Sarı kartlar: Çağlayan Gülügen, Melih Şencan (Somaspor), Theodore Bernard (Keçiörengücü)
Goller: Dk. 66 Melih Şencan (Somaspor) dk. 42, dk.54 Abdülkadir Kuzey (Keçiörengücü)
(İHA)
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