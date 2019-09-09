Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor





İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur yarın oynanacak 6 maçla başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Yarın başlayacak karşılaşmalar, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak.

Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların programı şöyle:

13.00 Kars 36 Spor-Pazarspor (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)

15.00 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor (Kemer İlçe)

15.30 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor (Şile İlçe)

18.30 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)