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Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda oynanacak olan maçların eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe’nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu.

Spor 03.10.2019, 12:07 03.10.2019, 12:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda oynanacak olan maçların eşleşmeleri yapılan kura çekimi ile belli oldu. Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe’nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından 4. Tur’da oynanacak müsabakaların eşleşmeleri belli oldu. 4.Tur’da Ziraat Türkiye Kupası’na bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. eleme turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalar 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor

Adanaspor - Diyarbekirspor

Altay - Görelespor

Payasspor - Manisa Futbol Kulübü

Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemen

Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor

Kırklarelispor - Ankaragücü

1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor

Y. Denizlispor - İçel İdmanyurdu

Eyüpspor - İH Konyaspor

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor

İM. Kayserispor - Bayrampaşa

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe

İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor

Kastamonuspor - 1966 Anagold Erzincanspor

Gümüşhanespor- Yılport Samsunspor

Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - BB. Bodrumspor

Kemerspor 2003 - Kasımpaşa

Keçiörengücü - Siir İl Özel İdare

Niğde Anadolu Futbol Kulübü - Antalyaspor

Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler

Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor

Göztepe - Sivas Belediyespor

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Tarsus İdman Yurdu #fenerbahçe #kura çekimi #spor #Ziraat Türkiye Kupası
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