Zoran Simoviç: "Galatasaray’da takım daha yeni"
Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, sarı-kırmızılı takımın daha yeni olduğunu ve oturmadığını belirterek, ilerleyen haftalarda eski Galatasaray’ın geri geleceğini söyledi.
Spor 20.10.2019, 12:21
Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, sarı-kırmızılı takımın daha yeni olduğunu ve oturmadığını belirterek, ilerleyen haftalarda eski Galatasaray’ın geri geleceğini söyledi.
Galatasaray efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) sarı-kırmızılı takımın son durumunu değerlendirdi. Galatasaray’ı çok sevdiğini belirten Simoviç, "Benim en güzel kariyerim Galatasaray’da geçti. Onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.
Galatasaray’da takımın daha oturmadığını belirten Zoran Simoviç, "Takım daha yeni. İnşallah 3-4 hafta sonra eski Galatasaray olacak" ifadelerini kullandı.
Simoviç, 1984 ile 1990 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve bu süre zarfında 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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