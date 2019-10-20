Son Dakika
Bakan Akar öğrenciler tarafından asker selamı ile karşılandı
Beşiktaş’ta başkanlık seçimine yoğun katılım
Pascal Nouma: “İlk defa bir seçime katılıyorum”
Tokat’a şehit ateşi düştü
Sınır ötesi operasyonlara yerli ırk köpek
Zoran Simoviç: "Galatasaray’da takım daha yeni"

Zoran Simoviç: "Galatasaray’da takım daha yeni"

Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, sarı-kırmızılı takımın daha yeni olduğunu ve oturmadığını belirterek, ilerleyen haftalarda eski Galatasaray’ın geri geleceğini söyledi.

Spor 20.10.2019, 12:21

Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, sarı-kırmızılı takımın daha yeni olduğunu ve oturmadığını belirterek, ilerleyen haftalarda eski Galatasaray’ın geri geleceğini söyledi.

Galatasaray efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) sarı-kırmızılı takımın son durumunu değerlendirdi. Galatasaray’ı çok sevdiğini belirten Simoviç, "Benim en güzel kariyerim Galatasaray’da geçti. Onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma şansının sorulması üzerine eski file bekçisi, "Herkes çıkmasını istiyor. Ben de Galatasaray’ın çıkmasını istiyorum. İnşallah olacak" diye cevap verdi.

Galatasaray’da takımın daha oturmadığını belirten Zoran Simoviç, "Takım daha yeni. İnşallah 3-4 hafta sonra eski Galatasaray olacak" ifadelerini kullandı.

Simoviç, 1984 ile 1990 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve bu süre zarfında 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Ekim 2019
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:38
İkindi 15:39
Akşam 18:09
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 8 15
2. Alanyaspor 7 14
3. Başakşehir 8 14
4. Galatasaray 8 13
5. Sivasspor 8 12
6. Konyaspor 7 12
7. Fenerbahçe 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Antalyaspor 8 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Beşiktaş 8 9
12. Ankaragücü 8 9
13. Göztepe 8 9
14. Denizlispor 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Bursaspor 8 15
4. Ümraniye 8 14
5. Balıkesirspor 7 13
6. Fatih Karagümrük 7 12
7. Altay 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Erzurum BB 8 11
10. Adana Demirspor 8 10
11. İstanbulspor 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 8 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 8 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Bournemouth 9 12
10. West Ham 9 12
11. Aston Villa 9 11
12. Wolverhampton 9 11
13. Everton 9 10
14. M. United 8 9
15. Sheffield United 8 9
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Atletico Madrid 9 16
5. Real Sociedad 8 13
6. Getafe 9 13
7. Valencia 9 13
8. Sevilla 8 13
9. Athletic Bilbao 8 12
10. Villarreal 8 11
11. Levante 8 11
12. Osasuna 9 11
13. Real Valladolid 8 10
14. Mallorca 9 10
15. Eibar 9 9
16. Celta de Vigo 8 9
17. Real Betis 8 9
18. Deportivo Alaves 8 8
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 9 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@